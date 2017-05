Oito peões mortalmente atropelados em 2016

O Luxemburgo registou oito acidentes mortais com peões, em 2016.

Além destas vítimas mortais, houve 48 peões que sofreram ferimentos graves, na sequência de um acidente de viação.

20% dos mortos e feridos graves nas estradas luxemburguesas, são peões, de acordo com o relatório 2016 da sinistralidade rodoviária, divulgado esta semana.

A sinistralidade dos peões, no ano passado, não difere muito da dos motards (20%). Nesta categoria de utentes da estrada, houve 53 feridos graves e três mortos.

Mas as maiores vítimas dos acidentes continuam a ser os automobilistas, com 43% dos feridos graves e mortos. No ano passado, houve 122 feridos graves que seguiam a bordo de um veículo ligeiro. Dezanove morreram, na sequência de um acidente de viação.

Houve também um ciclista e o condutor de uma carrinha que perderam a vida, o que eleva para 32, o número de vítimas mortais nas estradas do país, em 2016.

