One Direction foram expulsos de hotel de Trump por ordem sua

Liam Payne, membros dos One Direction, deu uma entrevista à Rollercoaster na qual contou um episódio passado entre a banda e Donald Trump, quando ainda não era presidente.

Payne relatou um episódio, citado pela Blitz, em que a banda britânica ficou instalada num dos hoteis de Trump, em Nova Iorque.

O agora presidente terá solicitado ao manager para que os elementos da banda conhecessem uma das suas filhas (sem ter identificado de qual se tratou). Na sequência de ter sido informado de que os One Direction estariam a dormir, Donald Trump exigiu que os acordassem.

Após nova recusa do manager, Trump terá então dito que não os queria no seu hotel, dando ordem de ‘despejo’. O grupo terá sido obrigado a abandonar o edifício, em segredo, através do parque de estacionamento.