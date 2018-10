ONG Médicos do Mundo anda a vacinar os sem abrigo

Já arrancou a terceira campanha de vacinação dos sem abrigo, contra a gripe. Os voluntários da ONG Médicos do Mundo estão a vacinar as pessoas que vivem no Luxemburgo em situação de precariedade, mais expostas a infeções da gripe sazonal e a evoluções graves da doença.

A campanha dura até 31 de dezembro e abrange as pessoas vulneráveis, que vivem sem abrigo ou em abrigos precários, abaixo do limiar da pobreza e sem acesso ao sistema nacional de proteção social.

A ONG quer que a campanha não exclua ninguém, tendo lançado um repto às associações, com quem fez parcerias, para que encaminhem os beneficiários para os seus centros de saúde, onde serão vacinados.

Mais pormenores em www.medecinsdumonde.lu .

Redação Latina (Foto: Lusa)