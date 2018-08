ONG Médicos do Mundo apela a donativos para tratar quem vive sem ajuda do Estado

“Prazeres de verão”, assim se chama a nova campanha de angariação de fundos da secção luxemburguesa da ONG Médicos do Mundo.

A iniciativa sensibiliza também a população para a falta de resposta do Estado, no que toca aos cuidados de saúde das pessoas que vivem no Luxemburgo em situação de precariedade e sem domicílio fixo.

Quem não possui o cartão de segurança social fica privado de cuidados de saúde, nomeadamente dentários, se não tiver dinheiro para os pagar. Só as organizações não-governamentais (ONG), como a Médicos do Mundo, é que lhes podem valer.

Há mais de 100 voluntários desta instituição que fornecem cuidados de saúde gratuitos aos precários, incluindo os medicamentos, em Bonnevoie e em Esch-sur-Alzette, graças aos donativos. Só em 2017 foram tratadas por essa via 800 pessoas, que não têm cobertura da segurança social.

A Médicos do Mundo quer sensibilizar a população para que contribua com donativos, antes de partir para as férias de verão. A título de exemplo, o custo de uma semana de férias em Palma de Maiorca, pelo preço de 743 euros, equivale a 17 consultas médicas.

Os interessados em apoiar o trabalho da Médicos do Mundo podem consultar o site da ONG www.medecinsdumonde.lu.

Redação Latina