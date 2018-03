Onze graus de máxima e alguma chuva durante o fim de semana da Páscoa

O fim de semana prolongado vai ser de alguma chuva. Segundo as previsões do instituto luxemburguês de meteorologia, MeteoLux, a chuva deverá cair um pouco por todo o país, tanto no fim de semana, como na segunda-feira de Páscoa, feriado no Luxemburgo.

O dia de sábado deverá amanhecer nublado, com previsão de “chuva moderada para o período da tarde”. As previsões para domingo não diferem muito, sendo que a chuva deverá cair com fraca intensidade.

Para segunda-feira, a previsão é de chuva intermitente ao longo do dia, embora o país deva assistir a uma ligeira subida das temperaturas, cujas máximas deverão variar entre os nove e os 11 graus.

