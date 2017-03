Opinião: Os casos do presente e os desafios do futuro!

Poderia apenas continuar falar-vos da “novela” dos 10 mil milhões de euros que “voaram” para offshores (meses antes do colapso do BES!…) e que escaparam ao “radar” do fisco português, durante o anterior governo do PSD/CDS e também das sucessivas mentiras do então secretário de Estado, Paulo Núncio, perante a Comissão da Assembleia da República. Poderia mas,…ainda é cedo para concluir! Por agora, ficámos apenas saber que a maior parte desse dinheiro provinha do BES, o tal cuja falência defraudou milhares e milhares de portugueses, hipotecando as suas poupanças e o direito a uma merecida reforma.

Nestas circunstâncias e enquanto decorre o inquérito ao caso, os infatigáveis dirigentes dos partidos envolvidos na anterior governação, tentaram minimizar o problema da “eventual” fuga aos impostos do dinheiro que “partiu” para esses paraísos fiscais, afirmando que o Pais dispõe de tempo para reaver esses impostos. Gostaria no entanto que me explicassem como é que o vão fazer, se a empresa que está na origem dessas maiores transferências, o BES, abriu falência!…

Ridículo é agora, após a admissão de culpa por parte de Paulo Núncio e as anteriores afirmações de um dos directores da Autoridade Aduaneira (dizendo que o tinha avisado que faltavam dados nas estatísticas), prepararem-se para nos convencer de que tudo isto foi obra de “um erro informático”! Das duas, uma: ou os responsáveis da altura (2011/2014) por este departamento das finanças públicas andaram a “dormir” (ou mais preocupados em sacar os impostos aos vulgares cidadãos…), ou Ricardo Salgado do BES, (anteriormente considerado como o “DDT”-Dono Disto Tudo), soube como “contornar” o sistema informático das finanças.

Aguardemos os próximos capítulos desta charada, para ver se este caso político se transforma, ou não, num caso de polícia!…

Na mesma “onda” em que estão a surfar os meios de comunicação e os aparelhos dos partidos políticos, surge agora outro “caso” correlacionado!

Um canal televisivo português (a SIC), através de um notável trabalho de jornalismo de investigação, veio demonstrar que o Banco de Portugal (BdP) e o seu contestado presidente Carlos Costa, através de um relatório que lhes tinha sido endereçado, já sabiam das enormes dificuldades do BES, meses antes do banco entrar em falência e nada fizeram para “apear” o “DDT”! Foi tempo suficiente para alguns “avisados” fazerem sair do banco alguns milhares de milhões, que suportariam agora os prejuízos que o banco causou a milhares de desafortunados cidadãos.

A primeira reacção dos dirigentes da oposição, nomeadamente de Passos Coelho, foi de defender o Presidente do BdP, atitude que não surpreendeu ninguém. Afinal foi ele que colocou Carlos Costa à frente do Banco de Portugal, contra a vontade do PS e dos partidos que hoje apoiam o actual governo. Uma atitude “relevante” do antigo primeiro-ministro, na mesma linha de Assunção Cristas, a líder do CDS, que foi a primeira a levantar a voz na defesa de Paulo Núncio (do CDS), o “artista” do caso anterior!

Também aqui vamos ter de aguardar o desenrolar das investigações e das consequências, sem paciência para aceitar que, mais uma vez, tenha havido um problema informático a inquinar a percepção do Sr. presidente do BdP!

Mudando de assunto e ainda no âmbito das novas tecnologias (objecto de justificação para muitas “casos”), falo-vos um pouco sobre o que elas nos reservam no futuro.

A Fundação Francisco Manuel dos Santos (FFMS), uma notável organização de investigadores sobre fenómenos sociais, vai organizar proximamente um Fórum subordinado ao tema “Como será o trabalho no futuro?”.

A chamada “quarta revolução industrial” está aí e, para ela, concorrem todo um conjunto das chamadas novas tecnologias informáticas e robóticas, que vão alterar profundamente o mercado de trabalho e, consequentemente, o do emprego.

De 15 economias estudadas presume-se que, nos próximos 3 anos (até 2020), serão perdidos 7,1 milhões de empregos, em áreas como: administrativa; produção e manufactura; construção e extracção; artes, design, desporto, média, entre outras. Sectores como: vendas; arquitectura e engenharia; computação e matemática; gestão, negócios e finanças, estarão em crescimento com cerca de 2 milhões de empregos criados. O emprego ficará, no entanto, negativo em cerca de 5,1 milhões de empregos.

Como exemplo, no ano passado, a empresa que fornece material eléctrico para a Apple e a Samsung, substituiu 60 mil funcionários por robôs.

E não se pense que Portugal ficará imune a este choque tecnológico! Já temos supermercados sem empregados nas caixas, refeições entregues por drones (Coimbra) e muitas fábricas onde os robôs fazem quase todo o trabalho.

Como é que vamos debelar o desemprego? Alguém já defende três dias de trabalho por semana, como forma de combater este flagelo mas,…com que salário?

Uma coisa parece certa. De acordo com estudos do Fórum Económico Mundial, mais de 50% das nossas crianças, que agora entram nas escolas, irão ter profissões que ainda não existem!

Atenções pais,… não se excedam em conselhos prematuros!

Luis Barreira, Ex-Director-Geral da Radio Latina e Publilatina, fundador da CCILL, CCPL e colaborador de vários jornais das comunidades portuguesas