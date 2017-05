Opinião: Tudo está bem, quando acaba bem!…

Devido à nossa desconfiança característica, para com as soluções apontadas para resolver os nossos problemas, dizemos habitualmente que “tudo está bem,… quando acaba bem”, ou seja, comentários finais,… só no fim do jogo!

Até agora, dentro das actuais circunstâncias em que o País está envolvido, o Governo português (cautelosamente…) tem conseguido cumprir as expectativas que criou.

A taxa de desemprego continua a descer, situando-se abaixo dos 10%, o que é a mais baixa desde Abril de 2009. Segundo a DGS (Direcção Geral de Saúde), o sistema de saúde nacional português está classificado em 14° lugar, entre todos os países europeus. O indicador de confiança dos consumidores, bem como o do clima económico, continua a aumentar, atingindo o valor mais elevado dos últimos 20 anos. O défice orçamental de 2016 não ultrapassou os 2,1% do PIB (Produto Interno Bruto), tornando-se o valor mais baixo desde que vivemos em democracia. O turismo tem “explodido”, invadindo o País de Norte a Sul, colocando-o na rota dos melhores destinos de férias e de vivência, para os muitos milhares de estrangeiros reformados que continuam a chegar, fixando residência em Portugal. O actual Governo português, mantendo a promessa de aumentar os salários, decide combater eficazmente o drama de muitos jovens com empregos temporários no Estado e dando estímulos às empresas para a contratação sem prazo, ao mesmo tempo que exerce uma muito maior fiscalização dos abusos patronais. Foram dados passos decisivos para acabar com a crise bancária que tanto afectou o País, mau grado os problemas que afectaram tantos depositantes. E, os nossos emigrantes, continuam a confiar no País, aumentando 15,6% as suas remessas (quase 300 milhões de euros), donde se destacam os residentes em França e na Suíça.

Por outro lado, para além de pequenos conflitos laborais, a política nacional mantém-se estável, com a oposição do PSD e CDS a decidir mudar de narrativa. Como se tornou ridículo continuar a dizer que vinha aí o “diabo” e que tudo estava mal, agora afirma que o que está bem, foi obra do seu anterior governo e o que está mal, foi o actual que o fez!…É caso para dizer “pior a emenda do que o soneto”!…

Mas será que tudo está bem?

Não, nem tudo está resolvido para que possamos caminhar, seguramente, em direcção ao futuro que todos queremos.

Portugal precisa de crescer economicamente muito mais, necessitando de maiores investimentos públicos e privados.

Se é bem verdade que o País há mais de 60 anos recorre a empréstimos externos e que, na maior parte das vezes, não tem conseguido equilibrar essa dívida com o crescimento interno, a actual dívida nacional, a rondar os 130% do PIB e a juros demasiado altos (só este ano vamos ter de pagar cerca de 8 mil milhões de euros em juros), com os actuais emprestadores (FMI e União Europeia) a exigirem regras de cumprimento demasiado restritas, Portugal, com os necessários recursos económicos a escoarem-se para o pagamento da dívida, terá grandes dificuldades em conseguir um maior crescimento (1,4% em 2016 e talvez 2% em 2017). Sem grandes investimentos o crescimento económico será fraco e o pagamento da dívida, dentro das regras que nos impuseram, muito improvável.

Razão, talvez, porque surgem agora, no horizonte político nacional, cada vez mais vozes e estudos concretos sobre o tema, colocando a questão central da negociação ou reestruturação da dívida portuguesa. Há até quem afirme disparatadamente: “não pagamos”!

Naturalmente que os emprestadores não estarão de acordo com nenhuma destas hipóteses, a começar pelo ministro das finanças alemão e a acabar naqueles cujas economias nacionais têm excedentes e que muito têm lucrado com os juros da dívida.

No entanto, os períodos eleitorais europeus que estamos a viver e que vão continuar este ano têm, entre muitos sustos para o futuro desta Europa, provocado um acréscimo de críticas para a gestão europeia e as dificuldades que essa gestão tem infligido aos seus povos.

Sei que coexistem muitas dificuldades sociais e políticas em vários países europeus. Sei o rol de motivos sociais que provocaram a saída do Reino Unido da EU. Sei o que as últimas eleições legislativas mudaram no panorama político grego, espanhol e português. Não sei o que vai mudar em França e mesmo na Alemanha. Mas sei que nada vai ficar na mesma!

Ao abrir-se a Caixa de Pandora, em que se tornou esta União Europeia, pode ser que, no fundo da caixa, encontremos a esperança de resolver os nossos problemas!…

Luis Barreira