“Orange Week” denuncia violência contra mulheres

O Luxemburgo assinala, a partir do próximo domingo, a “Semana Laranja”, destinada a lutar contra a violência que atinge as mulheres.

A iniciativa, promovida pelo ministério da Igualdade de Oportunidades e pela secção luxemburguesa da “Zonta Internacional”, acontece, pela primeira vez, no âmbito do projeto UNiTE da ONU.

A campanha foi lançada em 2008, com o objetivo de sensibilizar a opinião pública para o fenómeno da violência sexista, contra as mulheres. O Luxemburgo aderiu, entretanto, à iniciativa e o Governo lançou há cerca de dois meses um apelo público para envolver, nesta causa, organismos do Estado, empresas e associações.

O programa inclui várias iniciativas, nomeadamente a iluminação de vários edifícios, públicos e privados, em tons laranja, exposições, sessões de cinema, conferências públicas, debates com adolescentes, formação de trabalhadores sociais, cursos de autodefesa, além de uma “marcha pública”, no dia 25, no centro da capital.

Redação Latina