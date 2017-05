Os 3 efes portugueses!

Os inconfundíveis 3 efes do passado (fado, futebol e Fátima), responsáveis por muito do atraso cultural da sociedade portuguesa, tiveram este fim-de-semana e no moderno Portugal de hoje, uma especial renovação.

A grande maioria dos portugueses sentiu, de uma forma ou de outra, uma felicidade imensa por três acontecimentos que lhes deram uma excepcional alegria, aumentaram a sua auto-estima e uma enorme comoção sentimental.

Não se tratou de evocar e benzer fantasmas do passado, mas de fazer explodir sentimentos genuínos de um povo que, em liberdade, demonstra uma enorme capacidade de amar os seus símbolos, quer sejam de entretenimento, de devoção transcendental ou da sua afirmação perante o resto do mundo.

Desta vez, os 3 efes, transformaram-se no festival da Eurovisão, na vitória futebolística do Benfica e na visita do Papa Francisco a Fátima. Tudo isto vivido em 48 horas de emoção permanente, regadas com muitas lágrimas de contentamento!

A visita do Papa Francisco a Fátima, independentemente dos objectivos da canonização dos pastorinhos Jacinta e Francisco e dos rituais que acompanham sempre estas manifestações religiosas, com um significado especial para todos os crentes, teve o seu expoente máximo na personalidade desse chefe da igreja católica que, como diz o nosso Primeiro-ministro António Costa: “é uma referência para crentes e não crentes”!

Um Papa que pugna por uma Igreja “pobre de meios e rica de amor”, cuja modéstia contrasta com muita da opulência em que viveram muitos dos seus antecessores, que intervém afincadamente na reconversão da sua própria igreja, retirando-lhe os elementos perniciosos e corruptos que a defraudam, que tem uma preocupação fundamental com todos os desprotegidos, que é interveniente activo nas causas da paz e nas críticas a um capitalismo selvagem que nos afoga a todos, que se envolve em esforços constantes para o tão necessário diálogo inter-religioso, que é detentor e divulgador de um humanismo constante, fazendo da proximidade com as pessoas a força do seu ministério, não é um homem qualquer à frente dos destinos de uma confissão religiosa, mas um ser excepcional, cujo poder espiritual do cargo que ocupa tem uma importância e um mérito digno do maior registo.

Para mim, não crente e para todos os que não confessam qualquer religião, a visita do carinhoso “Papa Chico” a Fátima, foi uma lufada de ar fresco naquela centenária manifestação e uma ocasião para sentir mais de perto esta simpática personagem e a emoção que ela causa em todos nós, pela forma acessível e humana como se interessa por todos.

Mas, se Fátima ocasionou uma imensa onda de ternura para com Francisco, um outro efe, o futebol, deu outro espectáculo de contentamento popular entre os muitos milhares de adeptos do Benfica, que viram o seu clube sagrar-se tetracampeão do campeonato português de futebol. A alegria e o júbilo de milhares e milhares de benfiquistas que invadiram a Praça do Marquês de Pombal em Lisboa e de todos aqueles que, por todo o mundo, aplaudiram entusiasticamente a sua equipa e o seu clube, foram contagiantes. Até para pessoas que, como eu, não dou ao futebol um especial significado para festejar, a não ser quando a nossa selecção ganha. No entanto, o fervor de todos aqueles que gritavam a plenos pulmões a satisfação por verem o seu clube guindado ao lugar cimeiro do futebol nacional, não deixou de impressionar toda a gente, pelo nível de satisfação e gáudio que envolveu tantos portugueses.

Foi assim que, a alegria, tomou conta de muitos portugueses neste Sábado cinzento e chuvoso. Mas, quem durante a manhã sentiu o coração cheio com a visita Papal e à tarde viu o seu clube tornar-se campeão de futebol, mal adivinhava que, à noite, iria ter uma outra surpresa que lhes daria uma enorme satisfação: o resultado do terceiro efe!…

O nosso intérprete no ‘F’estival da Eurovisão finalmente venceu!

Salvador Sobral, o nosso modesto vencedor, não cantou um fado mas, com o mesmo sentimento, interpretou uma balada linda e melodiosa dedicada ao amor.

Quem e, esclarecidamente, Salvador Sobral, há muito tinha abandonado este tipo de festivais de plástico, condicionado por interesses divorciados da música, não podia imaginar que, uma simples e bela melodia romântica, com uma letra ajustada aos sentimentos do amor profundo, cantada e interpretada por uma “anti vedeta”, na língua original do seu país, pudesse atingir o lugar cimeiro entre tantas nacionalidades e tanta concorrência festivaleira.

A vitória da nossa canção, pelos júris internacionais e pelo público votante, foi como uma pedrada no charco em que se tinha transformado esta competição internacional.

Tal como o fado, tão apreciado por estrangeiros que não compreendem a nossa língua, a melodia e a expressividade da interpretação, foi compreendida pela imensa maioria dos povos e críticos que assistiam a este Festival.

Foi algo que fechou a noite como uma cereja no topo do bolo, transformando a vitória do nosso intérprete e músico (de jazz) na vitória de Portugal!

A avaliar por tudo o que se passou em 2016 e continua a processar-se em 2017, Portugal está na moda! Esperemos que, a “geringonça” política que nos governa, continue a dar-nos a alegria de pertencermos a este País, adicionando mais um efe às nossas “medalhas”: a ‘f’elicidade para todos os portugueses de bom coração!

Luis Barreira, ex-director-geral da Radio Latina e Publilatina, fundador da CCILL, CCPL e colaborador de vários jornais das comunidades portuguesas