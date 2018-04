Os deficientes são os mais discriminados no Luxemburgo – CET

As pessoas portadoras de deficiência são as maiores vítimas de discriminação, entre todos os grupos de discriminados do Luxemburgo, segundo o relatório de 2017 do Centro para a Igualdade de Tratamento (CET).

O organismo recebeu, no ano passado, 128 novas queixas. O relatório revela, em detalhe, que:

-49% das queixas foram apresentadas por homens,

-a maior parte das reclamações foi feita pela faixa etária 31-40 anos,

-por nacionalidade, com 35% os luxemburgueses foram os que mais se queixaram,

-a deficiência foi o maior fator de discriminação, com referimos,

-a dificuldade de acesso a bens e serviços foi o motivo de discriminação mais invocado,

-O CET aconselhou ou orientou os queixosos em 57% dos dossiês recebidos,

-82 patrões recuaram, depois de terem publicado propostas de emprego discriminatórias

Redação Latina