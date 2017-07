Os “exonerados”!…

Eu exonero,…tu exoneras,…eles exoneram…-se!

Se há País onde nada acontece por acaso, ele é Portugal!

Se o acaso não é responsável pelo muito que acontece no País, há coincidências positivas e negativas que, por vezes, nos fazem duvidar se, muito do que acontece, não tem origem na sorte ou no azar, ou se, por puro maquiavelismo, não há uma “mãozinha” que “empurra” os acontecimentos!…

Primeiro foi a tragédia de Pedrogão Grande. A oposição do PSD/CDS exigiu uma Comissão e o Governo aceitou. Antes da Comissão estar constituída, para apuramento das responsabilidades, já a oposição exigia a exoneração da Ministra da Administração Interna como essencial à resolução da situação (…). Entretanto, o Governo, alheio às exigências da oposição, mandou fazer vários inquéritos sobre o que se passou (bombeiros, protecção civil, GNR, Siresp), fez o levantamento dos danos materiais sofridos pela população e destinou, aos municípios de Pedrogão Grande, Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera, 10,5 milhões de euros para recuperação e construção imediata das casas de primeira habitação que foram destruídas pelos incêndios, recusando exonerar a Ministra.

Entretanto e para complicar ainda mais este puzzle de acusações e suspeições, o Instituto responsável por medir estes fenómenos atmosféricos em Portugal considerou que, a chamada “trovoada seca”, inicialmente considerada com a causadora deste enorme incêndio, só se verificou horas depois de ele ter iniciado. Situação que coloca em causa as declarações de responsáveis pelo ataque ao fogo e que nos levanta dúvidas sobre a sua origem!…

Ainda a braços com as consequências civis e políticas deste incêndio, surge o considerado roubo de armas e munições num paiol do exército em Tancos.

Na sequência deste último acontecimento, o Chefe do Estado-maior do Exército (CEME) decide exonerar temporariamente (??) 5 comandantes desta unidade com responsabilidades na guarda dos paióis, por “erros inadmissíveis” e “desleixo”. Atitude que ia levando a um protesto de alguns oficiais do exército, que foi no entanto contido e que também já conduziu à exoneração, a seu pedido, de dois generais que contestam a posição do CEME por razões várias: falta de pessoal e meios do exército; desprestígio da instituição militar; falta de confiança no CEME, etc.

A primeira questão que se coloca diz respeito à sanção imposta pelo CEME, uma vez que exoneração “temporária” não existe no léxico jurídico militar. Ou havia motivos (e ao que parece existem…) de ter havido conivência interna no quartel, que proporcionou um roubo tão “limpo” de armas e munições escolhidas a dedo e os tais comandantes eram suspeitos, ou esta decisão do CEME foi intempestiva e destinada a apresentar resultados imediatos ao Ministro da Defesa. Ministro que afirmou desconhecer qualquer problema maior na segurança dos paióis, mas que nem por isso deixou de ser condenado à exoneração, tal como o CEME, por parte da oposição PSD/CDS. E o 1° Ministro não aceitou!

Muitas especulações circulam à volta deste caso: roubo feito por mercenários ou máfias; destinado ao terrorismo ou ao mercado ilegal de armas; não entraram pelo buraco da vedação, mas pela porta principal; não arrombaram a porta de segurança do paiol,

abriram-na e até uma, aparentemente desconcertante, de que não houve roubo, pois aquele material não chegou a entrar no paiol, teria sido “desviado” antes.

Todas as versões, acusações e tomadas de posição estão a ser utilizadas à medida das conveniências dos seus promotores. Mesmo por militares que, pelo facto de o serem, não são apolíticos ou despojados de simpatias partidárias.

Ainda o assunto estava quente e sem um esclarecimento cabal, eis que voltamos a conjugar o verbo exonerar.

Desta vez, 3 Secretários de Estado (Internacionalização, Indústria e Assuntos Fiscais) que, há cerca de 1 ano, foram assistir a jogos do Euro 2016, com viagens pagas pela GALP (empresa que tem um enorme contencioso com o Estado, a quem deve muitos milhões de euros em impostos), após terem verificado, segundo eles, que outros servidores do Estado estavam a ser investigados pelo Ministério Público (MP) pelo crime de “recebimento indevido de vantagem” (que o código de comportamento imposto posteriormente pelo Governo não anulou), pediram a sua exoneração ao primeiro-ministro (que aceitou) e igualmente a sua condição de arguidos ao MP. O MP diz agora que, na passada semana já os tinha considerado arguidos (…), mas eles ainda não tinham sido avisados, pelo que não teriam sido os Secretários a solicitar serem arguidos. Situação que, à primeira vista, levanta a suspeição de que teria havido uma fuga de informação. No entanto, também o MP não está isento de interrogações. Um ano para investigar um caso “sem espinhas” e agora, na véspera da declaração dos visados, já têm acusação?!…

No contexto destas actuais “coincidências negativas” para o actual governo português, que não lhe tira o mérito de ter conseguido bons resultados económicos para o País, aumentando o emprego e as prestações sociais, cumprindo as exigências europeias e melhorando o investimento e as condições de vida dos portugueses em geral, o Governo não pode acusar o “azar” pela situação que tem conduzido a estas exonerações, sob pena de um dia o inesperado acontecer, nomeadamente quando uma oposição que, desde o início, quer exonerar o governo.

Quando se governa um país e seus agentes, governam-se todas as suas instituições. O sucesso de umas não anula o insucesso de outras!

Luis Barreira, Ex-Director-geral da Radio Latina e Publilatina, fundador da CCILL, CCPL e colaborador de vários jornais das comunidades portuguesas