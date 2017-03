Os milhões ‘de olhares indiscretos’ da Nicki Minaj

Nicki Minaj quer tornar-se numa das mais sensuais cantoras do momento e tem conseguido estar à altura. Que o digam os milhões de seguidores nas redes.

O título de “sexy” deve-se, em grande parte, ao seu estilo de pose e de dança nos telediscos, espetáculos e nas partilhas qeu faz nas redes.

Esta semana, a cantora fez disparar a temperatura no Instagram com um vídeo que publicou a dançar o famoso “twerk” – que, bem ao estilo da Miley Cyrus, consiste numa dança mais “localizada” na ona do rabo.

Não faltará muito para o vºideo chegar às 3 milhões de visualizações.

Veja em baixo: