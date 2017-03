Os mais ricos do mundo segundo a Forbes

O norte-americano Bill Gates, fundador da Microsoft, continua a ser o homem mais rico do mundo, de acordo com a classificação da revista Forbes.

Gates, 61 anos, lidera pelo quarto ano consecutivo a lista, e é a 18.ª vez que surge como o mais rico em 22 anos. A fortuna pessoal de Gates está avaliada em 86.800 milhões de dólares.

A lista confirma a ascensão das fortunas ligadas ao setor da Internet.

Mas, o segundo lugar continua a ser ocupado por Warren Buffett, também norte-americano e detentor da financeira Berkshire Hathaway, com uma fortuna calculada em 75.600 milhões de dólares.

O terceiro mais rico é o norte-americano Jeff Bezos (da Amazon), com 72.800 milhões de dólares.

O espanhol Amancio Ortega, fundador do grupo têxtil Inditex, dono da cadeia de moda Zara, ocupa o quarto lugar, dois lugares abaixo do ‘ranking’ do ano passado, com uma fortuna avaliada em 71.300 milhões de dólares.

O mexicano Carlos Slim, detentor de um grupo de empresas que inclui a maior companhia telefónica do país, ficou em sexto lugar, com 54.500 milhões de dólares, logo a seguir ao norte-americano Mark Zuckerberg (um dos fundadores do Facebook), que tem uma fortuna de 56 mil milhões de dólares, segundo a revista.

Por países, os Estados Unidos ficam em primeiro lugar e a China no segundo.

Redação Latina/Lusa