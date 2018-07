Osteopatia reconhecida como profissão no Luxemburgo

O Luxemburgo vai reconhecer a osteopatia como profissão. O projeto de lei sobre a matéria vai a votos esta quarta-feira, numa altura em que são 25 as profissões reconhecidas no país, na área da saúde.

Depois deste passo, os osteopatas poderão negociar com a Caixa Nacional de Saúde (CNS) a eventual comparticipação das faturas. Já a formação em osteopatia será regulamentada posteriormente, indica uma nota divulgada no site do Parlamento.

No futuro, os osteopatas vão então precisar de pedir uma autorização ao Ministério da Saúde para poderem exercer no país.

O reconhecimento da profissão de osteopata consta de um projeto de lei que altera outras matérias relacionadas com a saúde pública. A psicoterapia é uma delas. Os psiquiatras que tenham seguido uma formação de pelo menos 450 horas passam também a poder exercer a profissão de psicoterapeuta no Luxemburgo.

Outra alteração diz respeito às termas de Mondorf-les-Bains. O diploma determina que autarquia local fique representada no conselho de administração da estância termal.

Redação Latina