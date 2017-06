‘Overbooking’: indemnizações podem chegar a 600 euros (C/ÁUDIO)

A maior parte das companhias aéreas – incluindo a luxemburguesa Luxair – recorre ao chamado ‘overbooking’. A prática, que é legal, permite à transportadora vender um número de bilhetes superior ao número de lugares disponíveis no avião, já que, segundo as estatísticas, nem todos os passageiros comparecem no embarque. O problema é que muitos passageiros que compraram bilhete atempadamente acabam por ficar em terra.

Escutado pela Rádio Latina, Philippe Bernard, do Centro Europeu dos Consumidores (CEC), explicou que, em caso de sobrelotação, há dois cenários possíveis: o passageiro aceita, ou não, prescindir da viagem, de forma voluntária.

Se aceitar tem direito a ser reembolsado pelo bilhete não utilizado ou a embarcar noutro voo. Se ficar em terra, contra a sua vontade, o passageiro também pode optar entre o reembolso ou um voo alternativo. Além disso, a lei prevê, neste caso, uma indemnização, entre 250 e 600 euros, em função da distância do voo.

Philippe Bernard lembra que a única forma de evitar o ‘overbooking’ é fazer o ‘checkin’ o mais rapidamente possível.

Recordando o polémico vídeo captado por um passageiro da transportadora norte-americana Airlines, que mostra um homem a ser arrastado para fora de um avião da companhia por o voo estar cheio, Philippe Bernard diz que esse tipo de situação não acontece na UE.

Philippe Bernard, do Centro Europeu dos Consumidores, com várias explicações sobre os direitos dos passageiros aéreos, nos casos de ‘overbooking’.

Redação Latina