Pacote suspeito em consultório médico de Esch

Um pacote suspeito enviado para um consultório médico em Esch-sur-Alzette pôs esta manhã as autoridades em alvoroço.

Eram cerca das 9:30, quando a polícia foi chamada a intervir na rua Saint Vincent, da metrópole do ferro.

O médico sentiu-se mal depois de ter analisado um líquido contido num recipiente. A sustância foi enviada para o consultório dentro de um pacote, sem indicação de remetente.

O médico e as pessoas que se encontravam no consultório beneficiaram de assistência médica no local. De acordo com a polícia, não houve necessidade de exames médicos suplementares no hospital.

Como é normal nestas situações, foi criado um perímetro de segurança.

O Ministério Público encarregou o Laboratório Nacional de realizar testes à substância de origem desconhecida.

Redação Latina