Pagamento de consultas: “Motivos avançados pelos médicos são incompreensíveis” – OGBL (C/ÁUDIO)

São “incompreensíveis” os argumentos dos médicos contra a alteração da forma de pagamento das consultas.

Quem o diz é Carlos Pereira, sindicalista da OGBL e um dos vice-presidentes da Caixa Nacional de Saúde (CNS).

Em causa está uma proposta para que os pacientes deixem de ter de avançar com a totalidade do custo das consultas médicas, pagando apenas a fatia que não é comparticipada pela CNS. Algo que já acontece nas farmácias e com os fisioterapeutas.

Escutado pela Rádio Latina, Carlos Pereira explicou que um dos motivos avançados pelos médicos tem que ver com o prazo dos reembolsos, que dizem ser demasiados longos.

Além disso, diz Carlos Pereira, os profissionais temem vir a ser “médicos dependentes da Caixa Nacional de Saúde”.

Argumentos pouco pertinentes no entender de Carlos Pereira, que acredita que a verdadeira razão por detrás da oposição dos médicos é o facto de poderem vir a ser alvo de mais controlos, em caso de acordo com a CNS.

O vice-presidente da CNS lamenta a oposição “categórica” dos médicos, os únicos que se recusam a mudar as ‘regras do jogo’.

Declarações de Carlos Pereira, da OGBL, sobre o pagamento das consultas médicas. Assunto que voltou a ser notícia recentemente à boleia de uma petição pública sobre a matéria. O documento conta já com o apoio de mais de sete mil pessoas, pelo que vai a debate no Parlamento. Sessão agendada para 26 de fevereiro.

Redação Latina