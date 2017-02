Pai de gémeas adotadas por Madonna diz-se enganado

Adam Mwale, o pai das gémeas recentemente adotadas por Madonna, diz que o tribunal o enganou.

Alegadamente chocado, segundo a imprensa internacional, com o processo de adoção (veja aqui), Adam Mwale, o pai biológico das meninas, embora tenha estado presente na audiência em tribunal no início deste mês, afirma que foi enganado quanto ao acordo oficial e que pensava que as suas filhas iriam voltar um dia para ao pé de si.

“Eu sou o pai delas e sempre serei”, defendeu Adam Mwale. “Disseram-me deste o início que a Esther e a Stella iam viver com uma mulher rica, que lhes iria dar uma boa educação, e que voltariam para ajudarem-me a mim e à minha família”, relata. “Agora disseram-me que a adoção é permanente. O que não pode ser verdade – eu não quero que seja verdade. Eu sou o pai delas e sempre serei”, defende à publicação nigeriana Tribune online, citado pelo Notícias ao Minuto.

O homem de 40 anos (a mãe, de nome Patrícia, morreu durante o parto das meninas) diz ainda que o tribunal o acusou com “mentiras terríveis” ao dizer que já tinha abandonado cinco filhos, com idades compreendidas entre os oito e os 20 anos, para se casar com outra mulher.

Entretanto, Madonna publicou no seu Instagram, um breve vídeo das gémeas a cantar acompanhado pela legenda: “Pequena noite musical….”. Veja em baixo.

De sublinhar que Madonna, de 58 anos, já é mãe de Lourdes, com 20, Rocco, de 16 e de Davi e Mercy, adotados também no Malawi.

(Foto: Tribuneonline)