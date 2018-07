País vai precisar de mais trabalhadores imigrantes e fronteiriços – analista (C/ÁUDIO)

O Luxemburgo vai precisar de mais imigrantes e trabalhadores transfronteiriços para fazer face ao envelhecimento da população ativa nos próximos anos. Quem o diz é Véronique Sinner, analista do Instituto Nacional de Estatística (STATEC).

Ouvida pela Rádio Latina, a especialista em questões ligadas ao mercado de trabalho explicou que o grão-ducado está a enfrentar uma alteração estrutural da sua população ativa, algo que as próprias empresas já estão a sentir na pele.

Em causa está, por exemplo, segundo o STATEC, a diminuição da proporção dos trabalhadores do grupo etário dos 35 aos 44 anos de idade, que passou de 26%, em 1997, para 24%, em 2017. Em contrapartida, a taxa de trabalhadores dos 45 aos 54 anos subiu quase quatro pontos percentuais no mesmo período.

A comparação é importante, já que os trabalhadores entre os 35 e os 44 anos correspondem à categoria que, teoricamente, está mais disponível para integrar o mercado de trabalho, seja em termos de saúde ou de formação. São os chamados “prime age workers”.

Véronique Sinner, analista do STATEC para as questões ligadas ao mercado de trabalho, sobre o envelhecimento da população ativa no Luxemburgo.

Redação Latina