Países da UE decidem reduzir em 35% emissões poluentes das viaturas novas até 2030

O acordo foi alcançado já pela noite dentro. Os países da União Europeia decidiram reduzir em 35% as emissões de dióxido de carbono (CO2) das viaturas novas em 2030, após uma reunião prolongada, realizada no Luxemburgo.

Alguns dos participantes, contudo, lamentaram uma falta de ambição e um deles foi o Luxemburgo, que votou contra por reclamar uma redução ainda mais significativa.

A presidência austríaca do Conselho da União Europeia obteve o voto favorável de 20 dos 28 Estados-membros para o seu compromisso em que propôs uma descida de 35% das emissões médias das viaturas novas em 2030 e de 30% para os camiões, em relação a 2021, de acordo com o anúncio feito pela ministra austríaca do Ambiente.

O objetivo é mais ambicioso do que o proposto pela Comissão Europeia no final de 2017, que apontava para uma redução média de 30% em 2030, mas está aquém dos 40% aprovados no início de outubro, pelo Parlamento Europeu. Os Estados-membros vão agora iniciar com os eurodeputados as negociações para definir o esforço que vai ser exigido aos construtores automóveis.

A pesar de defender uma descida menos pronunciada, a Alemanha acabou por votar a favor do texto proposto por Viena. Mas estados como os Países Baixos, Luxemburgo e Irlanda, que integravam um grupo que exigia uma descida ainda mais importante, votaram contra o compromisso final.

A reunião no grão-ducado também permitiu aos países da UE adotar uma posição comum para preparar a COP24, a cimeira da ONU sobre o clima que se vai realizar em dezembro, na cidade polaca de Katowice.

A UE comprometeu-se na COP21 a reduzir em pelo menos 40% as emissões de gases com efeito de estufa, como o CO2 e o metano, até 2030, em relação a 1990, no conjunto dos setores da sua economia.

