Pancadaria no parlamento de África do Sul

O discurso anual à nação do presidente sul-africano Jacob Zuma terminou, na passada quinta-feira (16/02), numa série de agressões entre deputados da oposição e seguranças do Parlamento.

Os deputados da oposição (de vermelho) interromperam o início do discurso do presidente, durante cerca de uma hora, em tom de protesto contra os escândalos de corrupção [do presidente] até lhes ter sido pedido para que se retirassem da sala. Perante recusa, os seguranças (de branco) expulsaram os deputados do recinto, à força, provocando o caos numa cena de pancadaria.

Veja o vídeo em baixo.