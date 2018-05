“Somos o parente pobre da sociedade” – Trabalhador da construção (C/ÁUDIO)

Uma semana depois de ter terminado sem acordo mais uma ronda negocial entre sindicatos e patrões, com vista à renovação da convenção coletiva para o setor da construção, OGBL e LCGB sentam-se hoje à mesma mesa para discutir quais serão os próximos passos a dar.

No âmbito deste impasse, que dura há dois anos, a Rádio Latina falou com Hélder Costa, que trabalha no setor há 29 anos. O português de 61 anos lamenta a demora nas negociações, que, segundo diz, só prova que os trabalhadores deste setor são o “parente pobre da sociedade”.

Questionado sobre as condições de trabalho neste setor que emprega cerca de 18.000 pessoas, Hélder Costa diz que uma coisa é certa: a situação não tem melhorado e fala em perda de qualidade ao nível do trabalho.

Embora não tenha queixas quanto à sua situação individual, o operário português está ciente das dificuldades que muitos atravessam.

Sindicatos e patrões não chegam a acordo, sobretudo ao nível do aumento salarial. As centrais sindicais exigem um aumento de 1,5% por ano, durante três anos; os patrões não cedem e propõem uma subida de 0,7%. Para Hélder Costa não restam dúvidas de que só uma greve poderá desbloquear o impasse.

Hélder Costa, trabalhador do setor da construção civil, em declarações à Rádio Latina. Os maiores sindicatos do país têm uma reunião marcada para hoje, para decidir o que fazer face ao bloqueio nas negociações.

Redação Latina