Paris Jackson responde a críticas por ter pelos nas axilas

Paris Jackson tem sido criticada por apresentar pelos nas axilas. Pelo insólito das queixas, a filha de Michael Jackson respondeu a uma série de comentários nas redes sociais.

Às mais variadas críticas que lhe são endereçadas, refere o Notícias ao Minuto, a jovem publicou um vídeo de resposta, em relação aos pelos das axilas que faz questão de exibir em público.

“Não me tinha apercebido que as pessoas ficaram tão incomodadas com os pelos das minhas axilas. Não percebi que era um assunto tão importante e é tão engraçado”, afirma a jovem num vídeo.

“As pessoas são realmente más. Eu adoro pelos. A quem ache nojento, especialmente nas raparigas, mas é algo natural, avancem. Literalmente toda a gente tem, como é que podem ficar tão zangados?”, questiona.

“Sou muito orgulhosa deles”, [dos pelos], conclui Paris Jackson.