Parlamento acolhe hoje 20º debate no âmbito do sistema de petição pública

A Câmara dos Deputados é hoje palco do 20º debate organizado no âmbito do sistema de petição pública, lançado em março de 2014.

Em debate, partir das 9:00, no Parlamento, vai estar a questão dos transportes públicos gratuitos para os estudantes, tema que foi alvo de uma petição que recolheu cerca de sete mil assinaturas.

Recorde-se que, no início do ano, o Governo deu luz verde à reivindicação de várias associações, que exigiam o acesso gratuito dos estudantes aos transportes coletivos. Assim, os transportes públicos serão gratuitos para todos os jovens até aos 20 anos e para os estudantes até aos 30, a partir de 1 de agosto deste ano.

Mesmo assim, o assunto vai a debate no Parlamento, já que a petição sobre a matéria recolheu mais de 4.500 assinaturas

Redação Latina