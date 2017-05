Parlamento debate aprendizagem de francês nas creches

A Câmara dos Deputados entra numa semana bastante preenchida, com vários debates, onde sobressai, esta terça-feira, a importância do ensino de francês nas creches.

Trata-se de um debate público sobre a petição, intitulada «Não à iniciação do francês na creche e no ciclo 1 e Não à aprendizagem do francês no primeiro trimestre do ciclo 2.1».

A petição recolheu mais de 4.500 assinaturas, em seis semanas, no site do Parlamento, e ultrapassou, assim, as 4.500 assinaturas necessárias para a a levar a debate público.

O peticionário tem a oportunidade de expor as suas ideias e o fundamento da petição aos deputados das comissões parlamentares e ao ministro da Educação, Claude Meisch.

Redação Latina