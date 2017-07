Parlamento deu lez verde à reforma dos liceus

O Parlamento aprovou esta tarde a reforma dos liceus, que deverá entrar em vigor já no próximo ano letivo.

O projeto de lei foi aprovado com 32 votos a favor dos partidos de coligação governamental (DP/LSAP e Os Verdes). Os 28 deputados dos partidos da oposição (CSV/ADR e A Esquerda) votaram contra.

Segundo a nova lei, os alunos passarão a ter uma secção de “informática e comunicação”, destinada à aprendizagem das novas tecnologias. Além disso, haverá uma aposta no papel da literatura e cultura aquando do ensino de línguas nos níveis mais avançados.

Outra grande alteração diz respeito ao ensino secundário técnico, que passará a chamar-se “secundário geral”, sendo que a numeração dos anos de ensino passará a ser feita como no ensino clássico, ou seja, do sétimo ao primeiro e não do sétimo ao 13.º.

O texto estipula também a introdução de uma comissão de inclusão escolar em todos os liceus, encarregada de propor um plano individual de formação para os alunos em risco de chumbar o ano.

Redação Latina