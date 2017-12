Parlamento deve aprovar extensões do elétrico

O Parlamento vota hoje duas extensões da linha do elétrico, depois da inauguração do primeiro troço na LuxExpo, em Kirchberg, no passado domingo.

A pimeira ampliação vai liga a estação central dos caminhos de ferro e o futuro bairro Cloche d’Or.

A segunda extensão vai ligar a LuxExpo ao aeroporto do Findel, prevendo-se que as obras fiquem concluídas até 2021.

A ligação da gare central ao Cloche d’Or terá uma extensão de 4,9 km, passando pelo liceu de Bonnevoie e também por Howald.

Já a ligação entre a LuxExpo e o Findel vai ser feita num percurso de 3,9 km.

No total, a linha do elétrico terá 16 km de extensão.

O Governo estima em 214 milhões de euros o custo total das duas ampliações dos linha do elétrico.

De acordo com o ministro das Infraestruturas, François Bausch, vão ser necessários quatro anos para realizar os trabalhos e garantir, no final de 2021, a entrada em serviço da linha do elétrico ampliada e dos seus 24 apeadeiros.

Nas horas de ponta, o elétrico terá uma cadência de três em três minutos, entre o liceu de Bonnevoie e LuxExpo.

A cadência será de seis minutos, entre o bairro Cloche d’Or e o Findel.

(Redação Latina)