Parlamento divulga vídeos sobre o funcionamento da política nacional (C/ÁUDIO)

O Parlamento acaba de divulgar uma série de pequenos vídeos de animação sobre o funcionamento da política nacional. “Quem decide?”, “como funcionam as eleições legislativas?” ou “como é que uma lei é adotada?” são algumas das questões explicadas de forma curta, clara e simples.

O projeto nasce de uma parceria com o Centro de Formação Política (ZpB) e o Serviço de Coordenação da Investigação e Inovação Pedagógica e Tecnológica (SCRIPT).

Os vídeos, disponíveis no site do Parlamento (chd.lu) em francês, luxemburguês e alemão, foram divulgados esta semana no âmbito das formações contínuas para professores. Destinam-se ao público em geral, sejam crianças ou adultos.

Um deles explica, por exemplo, como deve ser preenchido o boletim de voto, informação útil para quem vai votar pela primeira vez nas eleições legislativas de outubro.

As animações são da autoria de Claude Grosch e a sonoplastia de Marc Mergen. É a atriz Larissa Faber quem dá voz aos vídeos em francês.

Redação Latina (Foto: chd.lu)