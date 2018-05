Parlamento prepara-se para votar lei sobre partilha de dados dos passageiros aéreos

O Parlamento luxemburguês prepara-se para votar o projeto de lei que visa prevenir e detetar infrações terroristas, através da partilha de dados de passageiros aéreos, o chamado PNR (Passanger Name Records, em inglês). Em causa estão informações como o nome do passageiro, as datas da viagem, o itinerário, dados sobre a bagagem e métodos de pagamento utilizado.

O projeto tem origem numa diretiva europeia, cujo prazo de transposição para direito nacional termina a 25 deste mês. A Câmara dos Deputados indica apenas que o texto deverá ir a votos “antes das férias de verão”, depreendendo-se que entre em vigor com atraso.

A diretiva europeia, negociada durante a presidência luxemburguesa do Conselho da União Europeia em 2015, regulamenta a transferência de dados dos passageiros de voos internacionais entre os Estados-membros do bloco, bem como o seu tratamento pelas autoridades competentes.

O projeto cria a chamada Unidade de Informação sobre Passageiros (UIP), que ficará encarregada da recolha, tratamento, análise e troca das informações. Na prática, a missão desta unidade, que vai integrar a polícia grã-ducal, passa por identificar pessoas procuradas pelas autoridades ou suspeitos desconhecidos. Os dados dos passageiros poderão ser conservados durante um período máximo de cinco anos.

