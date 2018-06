Parlamento recebeu mais de 600 petições públicas em quatro anos

Já deram entrada no Parlamento 660 petições públicas desde março de 2014. Em média são apresentadas 13 petições públicas por mês, mas, só nos últimos seis meses, chegaram ao Parlamento 125 propostas da sociedade civil, confirmou o presidente da Câmara dos deputados Mars di Bartolomeo.

Foram rejeitadas 40% das 75 petições de 2017, por razões diversas, nomeadamente por se tratar de textos repetitivos ou que apelam à discriminação entre cidadãos.

Se as petições alcançarem mais de 4.500 assinaturas, ao longo de seis semanas, é realizado um debate no Parlamento, com os respetivos autores, deputados e ministros que tutelam as áreas em questão.

Desde a criação deste instrumento, em 2014, a Câmara dos Deputados acolheu 24 debates públicos. O próximo está marcado para 26 de julho, para debater a legalização da canábis nos “coffee shops”.

Para o presidente do Parlamento, as petições públicas não são varinhas mágicas para obter tudo o que a sociedade civil exige, mas são mais-valias, que promovem o debate sobre temas que não chegariam, de outra forma, à agenda política.

Mars di Bartolomeo acrescenta ainda que tem crescido, de ano para ano, o interesse da sociedade civil por este instrumento participativo.

Redação Latina