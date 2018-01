Parlamento regressa ao trabalho

A Câmara dos Deputados regressa hoje ao trabalho com um debate sobre aquele que é considerado, um dos maiores problemas no Luxemburgo: a habitação.

A reunião da comissão parlamentar está marcada para as duas da tarde. A partir dessa hora, os deputados recebem em audiência representantes do Fundo da Habitação (Fonds du Logement, na designação oficial em francês) e da Sociedade Nacional de Habitações a Custo Moderado (Société Nationale des Habitations à Bon Marché, em francês).

Da última vez que os deputados ouviram peritos externos foi a 22 de novembro do ano passado. Na altura, ficou-se a saber pelo diretor da Agência Imobiliária Social (AIS) que faltam 30 mil casas para famílias pobres no Luxemburgo. Gilles Hempel traçou um balanço sombrio do que é uma realidade para milhares de famílias carenciadas que, segundo diz, “não dispõem de meios financeiros para arrendar, muito menos para comprar casa ou apartamento, devido aos preços elevados do mercado imobiliário”. O diretor da Agência Imobiliária Social foi mais longe ao denunciar que “há quem more em casas insalubres e até em caves”.

Os preços do imobiliário nacional não têm parado de subir nos últimos anos. Os últimos dados anuais disponíveis revelam uma subida de 6% em 2016. Nesse ano, para comprar um apartamento foi preciso desembolsar em média cerca de 4 795 euros por metro quadrado. No caso dos apartamentos em construção, o preço médio por metro quadrado foi de cerca de 6 051 euros. Já o preço médio das casas rondou os 623 mil euros.

É com base nestes dados e nos relatos transmitidos pelos atores públicos do imobiliário que os deputados começam os trabalhos parlamentares em 2018.

As primeiras sessões públicas do ano, essas, estão marcadas para dias 16, 17 e 18 deste mês.

Redação Latina