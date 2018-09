Parlamento vai debater proibição do tabaco nas esplanadas de restaurantes

O Parlamento vai debater a eventual proibição do tabaco nas esplanadas dos restaurantes.

A petição que reivindica essa medida recolheu 4.556 assinaturas no site da Câmara dos Deputados, ultrapassando o número mínimo exigido para que o tema seja debatido com os ministros competentes. O prazo para assinar o documento terminou ontem.

O autor da iniciativa é Daniel Reding, que, com esta petição, quer “proteger os não-fumadores do tabagismo passivo, sobretudo as crianças e as mulheres grávidas”. O objetivo da petição é prevenir as doenças respiratórias.

Redação Latina