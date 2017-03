Parlamento vai eleger novo Mediador

Os 60 deputados são hoje chamados a eleger o futuro Mediador ou Mediadora (Ombusman ou Ombusfra).

O voto é secreto e visa escolher o sucessor de Lydie Err.

Há cinco candidatos ao cargo. Luc Aniset, anestesista de Dudelange; Jan Kayser, secretário-geral do Centro de Mediação Civil e Comercial; Claudia Monti, advogada e antiga vice-presidente do Partido Democrático (DP); Catherine Thomé, secretária-geral da Caixa Nacional de Saúde e Christiane Weidenhaupt, secretária-geral do Comité Económico e Social da Grande Região e ex diretora da aviação civil.

O número de candidatos caiu para cinco após a renúncia do antigo diretor do Fundo da Habitação (Fonds du Logement), Daniel Miltgen, que não revelou publicamente o que o levou a desistir da candidatura.

O Mediador está sob a tutela do Parlamento. É, por isso, que o Parlamento a escolhe hoje o sucessor de Lydie Err.

Lydie Err, de 68 anos, desempenhou as funções de Mediadora durante cinco anos. Abandona o cargo a 23 de abril, por ter atingido a idade limite legal para exercer essas funções.

O Mediador, ou Ombudsman, em inglês, é o representante dos cidadãos, empresas e associações. Tem como principal missão tentar resolver litígios, num processo amigável, entre particulares e entidades públicas. Ao contrário do Provedor de Justiça, em Portugal, o Mediador não dispõe de regime jurídico que lhe permita levar os casos a tribunal.

A sessão pública arranca às 14:30.

Redação Latina