Parlamento vota extensão da Escola Internacional de Differdange a Esch-sur-Alzette

O Parlamento reúne-se esta tarde na única sessão pública da semana. A sessão arranca às 14:30 e a primeira hora é dedicada ao debate com os membros do Governo.

Da agenda consta uma pergunta do deputado liberal (DP) André Bauler sobre o perfil profissional e a evolução dos empregos na economia criativa.

Segue-se outra pergunta, dirigida ao Governo, do deputado ecologista (Déi Gréng) Henri Kox, relativa ao balanço intermédio do “Pacto Clima” (Klimapakt, na designação oficial em luxemburguês).

Também está na agenda uma ‘hora de atualidade’, a pedido do Partido Cristão Social (CSV), sobre as conclusões da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 23), que teve lugar em Bona, na Alemanha, entre os dias 6 e 17 deste mês.

A sessão pública prossegue depois com o debate e votação de quatro projetos de lei. O primeiro (7061) altera alguns dispositivos do código de segurança social. O segundo diz respeito a contratos de transporte rodoviário internacional de mercadorias.

Os deputados vão depois debruçar-se sobre o projeto de lei (7135), que aponta para a renovação e expansão do liceu Michel Rodange.

O estabelecimento de ensino secundário do bairro de Limpertsberg, na cidade do Luxemburgo, está sobrelotado. Concebido para receber 1 200 alunos, o liceu tem atualmente mais de 1 400 jovens matriculados. Além da extensão, os trabalhos de renovação do estabelecimento de ensino vão ser realizados, em prol do saneamento energético ecológico.

Os equipamentos técnicos também vão ser modernizados. Os trabalhos para renovar e expandir o liceu Michel Rodange estão orçados em 60 milhões de euros.

A sessão pública no Parlamento termina com a votação de outro diploma sobre o ensino. O projeto (7150) visa alargar a oferta da Escola Internacional de Differdange.

A principal alteração que a nova lei vai introduzir é o alargamento da oferta escolar da escola internacional de Differdange, à comuna vizinha de Esch-sur-Alzette.

A escola de Differdange, a primeira escola internacional pública do Luxemburgo, abriu a 12 de setembro do ano passado, mas a crescente procura das secções francófona e anglófona levou o Governo a decidir alargar essa oferta escolar a Esch-sur-Alzette. Está previsto que as aulas sejam dadas no anexo do edifício Victor Hugo, em Esch.

Outra novidade prende-se com a criação de uma secção germanófona. O alargamento da oferta escolar visa permitir aos alunos uma aprendizagem das disciplinas, em alemão, sendo o inglês a segunda língua.

Mas as novidades não se ficam por aqui. Está previsto o alargamento deste conceito escolar ao ciclo 1, ou seja, ao pré-escolar, para crianças entre os 4 e os 5 anos.

O projeto de lei cria também uma fileira destinada à formação profissional, que funcionará com base num sistema em que o aluno divide a aprendizagem entre aulas e estágio profissional.

Através deste projeto de lei — que deve ser aprovado com os votos a favor dos partidos de coligação governamental (DP/LSAP/Déi Gréng) – a escola irá mudar de nome. O novo estabelecimento passará a chamar-se Escola Internacional Differdange e Esch-sur-Alzette.

Graças à nova lei, o Luxemburgo ficará com uma escola internacional gratuita, que oferece três secções linguísticas anglófona, francófona e germanófona, onde também há aulas em português.

Redação Latina