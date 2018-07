Parlamento vota hoje financiamento do Hospital do Sul

O financiamento do futuro Hospital do Sul – o ‘Südspidol’ – vai a votos esta quinta-feira no Parlamento. O projeto está orçado em cerca de 542 milhões de euros. O Estado irá arcar com 80% dos custos e a Caixa Nacional de Saúde (CNS) com os restantes 20%. Feitas as contas, o investimento público rondará os 433,5 milhões.

O futuro Hospital do Sul, que ficará situado em Raemerich, deverá ter capacidade para 583 camas. Segundo os detalhes do projeto, 81% das camas ficarão em quartos individuais. As obras devem arrancar em 2019 e não este ano, como inicialmente previsto, sendo que ‘Südspidol’ deve abrir as portas em 2023.

O futuro estabelecimento hospitalar vai agrupar três unidades, situadas atualmente em Esch-sur-Alzette, Niederkorn e Dudelange. A concentração das várias estruturas num só local deverá permitir um corte nas despesas de funcionamento na ordem dos 15% por ano.

Na prática, o projeto de lei sobre o hospital inclui a construção de três edifícios em Raemerich. Um deles irá acolher os serviços de urgência, radiologia e um bloco operatório; o segundo albergará os serviços administrativos e o centro François Baclesse, especializado em oncologia; e, por fim, no terceiro ficarão os departamentos de reabilitação, geriatria e psiquiatria.

