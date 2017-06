Parlamento vota hoje o reforço da lei antitabaco (C/ÁUDIO)

Já devia ter entrado em vigor, mas deve ficar hoje mais perto de se tornar uma realidade. O projeto de lei que reforça a lei antitabaco, com base numa diretiva europeia, vai a votos hoje no Parlamento.

Com medidas como a proibição de fumar em parques infantis e em carros com menores de 12 anos de idade, o principal objetivo é proteger a saúde dos mais jovens, como dizia há uns meses à Rádio Latina a própria ministra da Saúde, Lydia Mutsch.

A lei é aguardada com alguma expectativa por várias organizações, nomeadamente pela Fundação Cancro. Ouvida ontem pela Rádio Latina, no Dia Mundial Sem Tabaco, a diretora da estrutura, Lucienne Thommes, remeteu para mais tarde qualquer comentário sobre a lei, mas adiantou que há ainda muito a fazer para diminuir a taxa de fumadores no Luxemburgo.

A diretiva europeia, na origem da lei que vai a votos hoje, no Parlamento, estipula também novas regras em relação aos maços de tabaco, que têm de incluir imagens a alertar para as consequências de fumar.

A lei deverá contemplar também a proibição de fumar em pavilhões desportivos, na presença de menores de 16 anos, e regulamentar o uso do cigarro eletrónico, que será interdito em espaços públicos fechados, à imagem do que já acontece com o cigarro normal.

