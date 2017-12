Parlamento vota lei para eleições legislativas em outubro de 2018

O Parlamento deve aprovar esta tarde uma reforma à lei eleitoral com vista à alteração da data das próximas eleições legislativas. O projeto agenda as legislativas para o dia 14 outubro de 2018.

Sem esta reforma, as eleições teriam lugar em junho de 2019 – uma vez que houve eleições antecipadas em outubro de 2013 –, ou seja, cinco anos e oito meses após a entrada em funções do Parlamento e do Executivo. Isso violaria a Constituição, que limita o mandato dos deputados a cinco anos.

O diploma estipula, igualmente, que a partir de 2018 as eleições legislativas se realizem sempre durante o mês de outubro. Ao aplicar esse princípio, a data das legislativas e das comunais irão coincidir de 30 em 30 anos. Será o caso, por exemplo, em 2023. Para evitar que os dois sufrágios decorram no mesmo mês, o Governo propõe que as eleições comunais sejam antecipadas, excecionalmente, para o mês de junho.

O diploma prevê ainda a possibilidade de fixar a data das eleições através de regulamento grão-ducal para o domingo precedente ou a seguir ao calendário inicial. Uma opção que o Executivo justifica com a hipótese de as eleições calharem durante um período de férias escolares ou num dia feriado.

Redação Latina