Passagem de ano a ‘deslizar’ no centro da capital?

Os luxemburgueses fazem votos de feliz ano novo, com a expressão “gudde Rutsch” (“bom deslize”, em português), numa alusão à transição para o novo ano.

E quem quiser seguir a expressão à letra, pode “deslizar” na pista de gelo da praça praça Guillaume II (também conhecida por ‘Knuedler’), em frente à comuna da cidade do Luxemburgo. O recinto fica aberto, excepcionalmente, até às 02:00 do dia 1 de janeiro.

A pista “Knuedler on Ice” (Knuedler no gelo, em português), 500 metros quadrados, foi inaugurada no dia 22 de novembro e fecha a 8 de janeiro.

A noite de passagem de ano promete ser especial, com animação musical a partir das 20:00. Além disso há um bar e um espaço onde são servidas algumas iguarias típicas da época, com aquecimento.

A entrada na pista de gelo custa cinco euros.

Imagem: site oficial Knuedler on Ice