Passe de comboio mais barato para fronteiriços belgas

A mobilidade transfronteiriça esteve ontem no centro das discussões entre o ministro do Desenvolvimento Sustentável, François Bausch, e o seu homólogo belga, François Bellot.

Em cima da mesa esteve a mobilidade ferroviária dos fronteiriços belgas, nos seus mais variados aspetos, com destaque para as tarifas dos parques de estacionamento utilizados pelos utentes do comboio.

Foi alcançado um acordo para baixar em 13,50 euros o preço do passe mensal e, em 135 euros o passe anual, a partir de 1 de dezembro deste ano.

A diferença de preço, em benefício dos consumidores, vai ser compensada pelo Estado luxemburguês.

Em contrapartida, os Caminhos de Ferro da Bélgica (SNCB) comprometem-se a pôr à disposição dos utentes com passe, parques de estacionamento gratuitos, junto às estações ferroviárias.

Redação Latina