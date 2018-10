Patrões de motoristas de autocarro à espera de novo regulamento (C/ÁUDIO)

Prestes a entrar em vigor, um novo regulamento grão-ducal deverá facilitar a organização do tempo de trabalho dos motoristas de autocarro do setor privado. Quem o diz é Alain Petry, da Federação Luxemburguesa das Empresas de Autocarros (FLEAA, na sigla em francês).

Depois de a OGBL ter criticado o impasse nas negociações sobre a renovação do contrato coletivo de trabalho, Alain Petry disse à Rádio Latina que o novo texto vai permitir uma organização mais eficiente do tempo de trabalho e dos intervalos dos motoristas, em função das carreiras de autocarros e da eventual saturação nas estradas.

O regulamento em questão já foi aprovado por todas as instâncias políticas, faltando apenas a assinatura do Grão-Duque e a respetiva publicação. Dois dias depois de ser publicado, entra em vigor. Algo que, segundo Alain Petry, está para breve.

Quanto às críticas da OGBL, o responsável não concorda que os patrões estejam a bloquear as negociações, lembrando que ficou decidido esperar pela entrada em vigor do regulamento.

Alain Petry fala num “certo nervosismo” por parte do sindicato, relacionado com as eleições sociais do próximo ano e acrescenta que as negociações têm corrido bem.

Alain Petry, membro da direção da Confederação Luxemburguesa do Comércio e representante da FLEAA nas negociações sobre a renovação do contrato coletivo de trabalho dos motoristas de autocarro do setor privado.

Redação Latina