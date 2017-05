Paulo de Carvalho assinala 55 anos de carreira com lançamento

Paulo de Carvalho vai assinalar os 55 anos de carreira com um novo álbum de duetos intitulado “Intemporal – Duetos”, no qual participam inúmeras vozes da música nacional.

De acordo com o Made In Portugal Música, o disco será composto por 17 músicas e estarão bem representadas duas gerações de vozes bem conhecidas como a de Diogo Piçarra, Rita Guerra, Rui Veloso, Áurea, Tatanka, Camané, Raquel Tavares, Carlos do Carmo, Tozé Brito, Marisa Liz, Mafalda Sacchetti, [o filho] Agir, Matias Damásio, Miguel Araújo, António Zambujo, Ivan Lins e Nuno Markl e José Cid.

Paulo de Carvalho venceu por duas vezes o Festival da Canção da RTP (1974 e 1977) e aos 30 anos de carreira foi homenageado pela Casa da Imprensa na Grande Noite do Fado.

Foi condecorado com o Grau de Oficial da Ordem da Liberdade, em 2009, pelo Presidente da República e, como intérprete, é sobejamente conhecido pela Voz da Revolução com “E Depois do Adeus”, canção que serviu de primeira senha no 25 de abril de 1974.

Em 55 anos de carreira, outras suas interpretações ficarão para sempre na memória do coletivo, tais como “Prelúdio (Mãe Negra)”, “Um Beijo à Lua”, “Os Meninos de Huambo”, “Lisboa Menina e Moça”, ou “Os Putos”, entre muitas outras.

“Intemporal – Duetos”, o disco que sai a 5 de maio é a primeira de alguma surpresas que Paulo de Carvalho tem reservado para 2017, ano em que celebra 55 anos de careira e 70 de idade.

(Foto: Facebook Paulo de Carvalho / madeinportugalmusica)