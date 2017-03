Paulo Gonzo com novo disco

“Diz-me” é o novo álbum de Paulo Gonzo. O disco chegou uma anunciada chegada ao mercado esta sexta-feira e contou com grandes nomes do panorama musical português.

Depois de um interregno de três anos, desde o lançamento de ‘Duetos’ (2013), “o primeiro single ‘Sem Ti’ é uma história de lembrança, de alguém que já cá não está, de perdição, mas também é uma história de amor”, explica Paulo Gonzo.

Autor da letra de “Sem Ti”, o disco conta com a participação de Jorge Palma, mas também da fadista Raquel Tavares, do rapper Boss AC, do guitarrista dos Black Mamba, Tatanka, ou do espanhol Diego El Cigala.

Jorge Palma é o letrista do tema de avanço ‘Sem Ti’ (que pode ver mais abaixo) e participa inclusive no videoclipe, em ambiente de cavaqueira com Rui Reininho (dos GNR) e com o próprio Paulo Gonzo.

Alinhamento “Diz-me” de Paulo Gonzo:

1. Sem Ti

2. Quem Sou

3. Amor Maior (feat. Raquel Tavares)

4. Sei de Um Lugar

5. Hey Girl (feat. Mario Biondi)

6. Presságio

7. Cu Cu Clan

8. Longe (feat. Boss AC)

9. I’ve Got Dreams To Remember (feat. The Black Mamba)

10. Amor Maior

11. Garganta Con Arena (feat. Diego El Cigala)

12. Diz-me – Bonus Track

Ouça dois avanços de Paulo Gonzo, “Sem Ti” e “Amor Amior” com Raquel Tavares: