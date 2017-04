Paulo Pisco satisfeito com acordo sobre ensino de português (C/ÁUDIO)

O deputado socialista eleito pelo círculo da Europa, Paulo Pisco, considera que o ensino paralelo e o ensino complementar – em que as aulas também serão dadas fora do horário escolar – são modalidades diferentes.

Escutado pela Rádio Latina ainda a propósito do acordo entre os Governo de Portugal e Luxemburgo sobre o ensino da língua de Camões, o deputado defendeu a implementação do ensino complementar, mas sublinhou que é necessário continuar a fazer esforços para promover o regime integrado.

Paulo Pisco diz-se satisfeito com o acordo alcançado entre os dois países, que pôs fim a um diferendo de vários anos.

O deputado socialista adverte, no entanto, que agora é necessário haver um trabalho de implementação e acompanhamento das medidas anunciadas, para garantir que os objetivos fixados vão ser cumpridos.

O acordo sobre o futuro do ensino de português no Luxemburgo é fruto de vários anos de negociações entre os dois países. Uma das medidas contempladas no texto diz respeito à criação do regime de ensino complementar, no qual as aulas são dadas fora do horário escolar.

