Paulo Pisco em visita oficial ao Luxemburgo

O deputado do PS Paulo Pisco regressou hoje ao Luxemburgo, depois da visita oficial do último fim de semana.

Esta manhã, o deputado socialista, eleito pelo círculo da Europa, visitou as instalações do Consulado-Geral de Portugal no Luxemburgo.

Da parte da tarde (14:15), tem agendada uma reunião com o presidente da Comissão dos Negócios Estrangeiros do Parlamento, Marc Angel.

Ao início da noite (19:00) encontra-se com as candidatas lusodescendentes do LSAP Elisabete Soares e Tânia Silva, que entraram na corrida às eleições comunais de 8 de outubro, na capital do país.

Amanhã, Paulo Pisco irá participar no encontro do primeiro-ministro, António Costa, com a comunidade portuguesa. Um encontro que está marcado para as 18.00, no Cercle Cité, na cidade do Luxemburgo.

Redação Latina (foto: Facebook)