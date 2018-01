“Pedidos de acesso à nacionalidade luxemburguesa triplicaram” – Félix Braz

“Os pedidos de acesso à nacionalidade luxemburguesa triplicaram”. O dado é do ministro da Justiça, Félix Braz, e foi avançado na apresentação das primeiras estatísticas sobre a reforma da nacionalidade, em vigor desde abril do ano passado.

Desde então, 10.095 pessoas pediram ou receberam a cidadania luxemburguesa.

Entre as várias vias de acesso à nacionalidade grã-ducal, destaque para a nova disposição do direito de solo que atribui o passaporte, de forma automática, aos filhos de pais estrangeiros, nascidos no Luxemburgo, quando estes atingem a maioridade. Entre 1 de abril e 31 de dezembro de 2017, 1.014 jovens receberam a nacionalidade luxemburguesa desta forma.

A atual lei da nacionalidade, da autoria do ministro Félix Braz, alterou, entre outros aspetos, o período de residência obrigatório, que passou de sete para cinco anos, e baixou as exigências linguísticas.

Redação Latina