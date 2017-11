O piloto português Pedro Lamy, ao lado do austríaco Mathias Lauda e do canadiano Paul Dalla Lana, sagrou-se hoje campeão mundial de resistência de 2017, na categoria LM GTE AM, ao vencer as 6 Horas do Bahrain.

Ao volante de um Aston Martin, Lamy, Lauda e Lana terminaram a nona e última prova do Mundial no 21.º lugar da classificação geral, mas no primeiro em LM GTE AM, a quarta categoria do campeonato, conquistando a quarta vitória da época.