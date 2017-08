Pedro Sousa conquista segundo título ‘challenger’ ao vencer em Liberec

O português Pedro Sousa conquistou hoje o segundo título ‘challenger’, em Liberec, ao vencer na final do torneio checo de ténis o brasileiro Guilherme Clezar, por 6-4, 5-7 e 6-2.

O número dois português e 143.º do mundo bateu o brasileiro, 264.º da hierarquia, em duas horas e 12 minutos.

O lisboeta conquistou o segundo título ‘challenger’, depois do triunfo em abril no torneio italiano de Francavilla, na sua terceira final do ano e a segunda consecutiva, após ter estado no encontro decisivo de Tampere, na Finlândia, na semana passada.