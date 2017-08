O peixe frito da Schueberfouer vende bem. Sabe quanto?

‘Badejo frito em levedura de cerveja’ ou, como se diz em luxemburguês, ‘Gebakene Fësch’. É esta a principal especialidade gastronómica da Schueberfouer, que abre esta quarta-feira, no parque de estacionamento do Glacis, em Limpertsberg.

No dia da abertura da maior feira popular do Luxemburgo e Grande Região, fica aqui um dado curioso: de acordo com a City, a revista da cidade do Luxemburgo, são vendidas cerca de 45 toneladas de peixe frito durante os vinte dias da Schueberfouer.

O prato típico pode ser degustado em 12 restaurantes, que abrem as portas todos os dias das 11:00 da manhã à 01:00. Às sextas e sábados, no entanto, fecham uma hora mais tarde, às 02:00.

A abertura oficial da feira popular está marcada para as 17:00, na presença da burgomestre da capital, Lydie Polfer.

Redação Latina