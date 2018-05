Há pelo menos duas empresas interessadas na fábrica da ArcelorMittal em Dudelange. Segundo o ministro da Economia, uma delas é a alemã Salzgitter. São boas notícias, diz Étienne Schneider, já que se trata de um grupo alemão e que, por isso, respeita as normas europeias.

A possibilidade de o gigante mundial do aço, com sede no Luxemburgo, vir a vender a unidade de produção de Dudelange prende-se com o projeto de aquisição do grupo italiano Ilva. As regras europeias de concorrência obrigam-no, portanto, a separar-se de algumas fábricas. A de Dudelange poderá ser uma delas.

Ouvido em sede de comissão parlamentar, o ministro adiantou então que há já pelo menos duas empresas interessadas, sublinhando que a prioridade do Governo é assegurar a proteção dos postos de trabalhado.

Schneider garantiu também aos deputados que está em “contacto permanente” com o presidente da ArcelorMittal, Aditya Mittal, para seguir de perto as negociações com um eventual comprador.

Note-se que, no âmbito deste caso, Luxemburgo, França e Alemanha marcaram para setembro uma conferência ministerial conjunta para debater o futuro da estratégia industrial europeia.

Redação Latina (foto: Rádio Latina)