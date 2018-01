“Perdao fiscal” rende mais de 36 ME em 21 meses

O Estado luxemburguês recuperou cerca de 36,3 milhões de euros (ME) de dívidas fiscais que entraram nos cofres públicos, no período de 21 meses.

A fatia mais expressiva deste montante (30,6 ME) foi recuperada em 2016, primeiro ano da aplicação da “amnistia fiscal”. Nesse ano, 221 contribuintes aderiram ao plano especial de regularização fiscal.

Nos primeiros nove meses de 2017, 68 contribuintes fizeram o mesmo, tendo permitido ao Estado arrecadar 5,6 ME.

As verbas divulgadas pelo ministro das Finanças, Pierre Gramegna, em resposta parlamentar ao deputado cristão-social Serge Wilmes, são provisórias. Isto, porque a Autoridade Tributária ainda não tratou todos os dossiês.

Além disso, os 36 ME não incluem os 10% de juros de mora a aplicar sobre as dívidas fiscais declaradas em 2016 e os 20% de juros compensatórios sobre as de 2017.

Contas feitas, o Estado recuperou, para já, 41 ME com o regime de “amnistia fiscal” instaurado em 2016 e terminou em dezembro último.

Com esta iniciativa, os contribuintes que regularizaram a sua situação, ficaram isentos de processos judiciais por crimes de fraude ou evasão fiscal.

